Addio chef Tragico incidente la sua morte arrivata in pochi istanti | dolore immenso

Un incidente stradale ha causato la morte improvvisa dello chef pugliese di 59 anni, avvenuta ieri sera in Salento. La tragica perdita ha lasciato sgomento la comunità locale, che ricorda con affetto la sua dedizione e passione per la cucina. La notizia si diffonde come un momento di riflessione sulla fragilità della vita e l’importanza di preservare la memoria di chi ci ha lasciato.

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita dello chef pugliese di 59 anni, morto ieri sera in Salento mentre stava rientrando a casa dopo il lavoro. L'uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito violentemente contro un muretto a secco, senza lasciare scampo a un epilogo che si è rivelato drammatico fin dai primi soccorsi. L'impatto è avvenuto sulla litoranea nord di Otranto, in provincia di Lecce, lungo un tratto di strada che lo chef conosceva molto bene. Maggio si muoveva abitualmente su quell'asse viario, percorrendolo quasi ogni giorno per spostarsi tra Ortelle, dove viveva, e Melendugno, località in cui lavorava come cuoco in un ristorante.

