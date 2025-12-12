Addio al pittore Bettino Francini

L'amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana annuncia con dolore la scomparsa di Bettino Francini, conosciuto come Mauro. Figura stimata e apprezzata, Bettino lascia un segno duraturo nella comunità, che lo ricorda con affetto e gratitudine per il suo contributo e il suo impegno nel territorio.

L'amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Francini, per tutti "Bettino", a cui va un commosso ricordo e un sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto. Lo scorso anno, nell'ambito delle celebrazioni per l'80esimo.

