Addio a Maria Rita Parsi la voce dei diritti dei bambini

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che per anni si è battuta per i diritti dei bambini. Aveva 78 anni e lascia un vuoto grande nel mondo della tutela infantile. Con il suo lavoro ha aiutato molte famiglie e sensibilizzato l’opinione pubblica sui temi dell’infanzia. La sua voce rimarrà sempre come esempio di impegno e passione.

AGI - È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Aveva 78 anni. Ha dedicato la sua vita allo studio dei bambini. Nata a Roma il 5 agosto 1947, Parsi è stata una protagonista della psicoterapia e psicopedagogia italiana. Componente dell' Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, ha pubblicato più di 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo. La fondazione Movimento Bambino Onlus. Era presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, erede di sue esperienze di animazione socioculturali già attive dal 1975.

