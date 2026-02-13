Beatrice morta a due anni scoperta terribile | è deceduta nella casa del compagno della mamma

Beatrice, una bambina di soli due anni, è morta nella casa del compagno della madre, e le forze dell’ordine sospettano che la sua morte possa essere stata causata da una violenta lite tra gli adulti. La scoperta è arrivata quando i genitori hanno chiamato il 118, trovando la piccola priva di vita sul divano. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato vari oggetti e avviato le prime indagini. La bambina viveva con la madre e il suo compagno, che ora sono sotto interrogatorio.

La cronaca giudiziaria si tinge di nero nella provincia di Imperia, dove il decesso di una bambina di soli due anni ha fatto scattare un’indagine serrata per omicidio preterintenzionale. Il dramma si è consumato all’interno di un’abitazione a Massabò di Perinaldo, un contesto che ora è al centro degli accertamenti scientifici coordinati dalla Procura. La piccola vittima avrebbe trascorso le sue ultime ore in quella casa, un luogo che gli inquirenti definiscono ora come pertinente al reato, portando al sequestro immediato dell’immobile per consentire i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Beatrice morta a due anni, scoperta terribile: è deceduta nella casa del compagno della mamma Beatrice morta a due anni, indagato anche il compagno della mamma. La casa sotto sequestro: «Erano insieme» Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera, è morta per cause ancora da chiarire, e ora anche il compagno della madre è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Beatrice morta a due anni, indagato anche il compagno della mamma: «Le bambine erano con lui». Sequestrata la casa Beatrice, la bambina di due anni trovata morta a Bordighera, è al centro di un nuovo sviluppo nelle indagini: anche il compagno della madre è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Beatrice morta in casa a due anni, sequestrata la villetta teatro della tragedia a Bordighera; La tragedia di Beatrice, morta a due anni a Bordighera. Arrestata la madre; Bimba morta a Bordighera, il padre: E’ il mio ergastolo, mia moglie non era mai stata violenta; Bimba morta a Bordighera, il giudice non convalida l'arresto ma la madre resta in carcere. Beatrice trovata morta a due anni col corpo pieno di lividi, anche il compagno della mamma accusato di omicidioLa donna, che si trova in carcere, ha riferito di avere affidato per alcune ore le figlie all'uomo. Cosa ha detto e cosa è emerso finora ... today.it Beatrice morta a due anni, scoperta terribile: è deceduta nella casa del compagno della mammaLa cronaca giudiziaria si tinge di nero nella provincia di Imperia, dove il decesso di una bambina di soli due anni ha fatto scattare un’indagine serrata per ... thesocialpost.it Resterà in carcere Manuela A., 43 anni, mamma di Beatrice, la bambina di due anni trovata morta lunedì scorso nella sua abitazione a Bordighera, in provincia di Imperia. La donna, accusata di omicidio preterintenzionale, è comparsa, oggi, in videoconferenz - facebook.com facebook La tragedia di Beatrice, morta a due anni a Bordighera. Arrestata la madre x.com