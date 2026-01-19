Infermiera e mamma di due bambini Cristina muore a 43 anni

Cristina Compagnucci, infermiera e madre di due bambini, è venuta a mancare all’età di 43 anni. La sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Urbisaglia, lasciando un vuoto particolare tra colleghi e familiari. La perdita di Cristina rappresenta un momento di riflessione sul ruolo del personale sanitario e sul valore della vita. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Urbisaglia, 19 gennaio 2026 – Un intero territorio in lacrime per l'infermiera 43enne Cristina Compagnucci. Questa mattina ha chiuso i suoi occhi dolci, dopo aver affrontato una lunga malattia. Lavorava all'Ast di Macerata, al centro vaccinazioni. Mamma di due bambini piccoli, avrebbe compiuto 44 anni a fine febbraio. Viveva alla Maestà di Urbisaglia. Sempre in prima linea, istruttrice di nordic walking, era la segretaria de "Le OrchiDee", associazione no profit di sostegno alle donne che lottano contro il tumore al seno. Centinaia i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia. La comunità si stringe al marito Giorgio Gentili, commercialista, ai figlioletti, alla mamma Bianca e al papà Enrico, alla sorella Roberta (anche lei commercialista) e alle tantissime persone che le volevano bene.

