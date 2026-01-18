addio a dino attanasio maestro del fumetto europeo e padre del signor spaghetti

Dino Attanasio, rinomato artista del fumetto europeo e creatore del personaggio del Signor Spaghetti, ci ha lasciato. Figura di spicco nell’età d’oro del fumetto franco-belga, ha saputo narrare con profondità e ironia le esperienze dell’immigrazione italiana in Europa. La sua opera ha contribuito a definire un’epoca e a valorizzare la cultura italiana nel contesto internazionale.

È morto a 100 anni Edoardo “Dino” Attanasio, uno dei grandi maestri del fumetto europeo e figura centrale dell’età d’oro franco-belga. L’artista si è spento sabato 17 gennaio a Jette, nella regione di Bruxelles, dove risiedeva dal 2020. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla casa editrice belga Editions Hibou, con cui Attanasio aveva collaborato a partire dalla fine degli anni Novanta. Nel messaggio di cordoglio, l’editore ha affermato: “Attanasio è diventato uno dei primi autori a collaborare con la nostra casa editrice, anzi proprio il primo: colui che, grazie alla sua leggendaria gentilezza, ci ha permesso di crescere, di farci un nome, di conquistare un posto e, grazie a lui, di diventare una vera casa editrice”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

