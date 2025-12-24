Addio a Rosa Giovanna Strucchi. Era la storica cuoca del’ Due Pini’.

Se ne va Rosa Giovanna Strucchi, storica cuoca e ristoratrice dell’Albergo Ristorante Due Pini di Minozzo, scomparsa all’età di 95 anni. La sua presenza è stata un punto di riferimento per la comunità minozzese, lasciando un ricordo di dedizione e passione nel settore della ristorazione. La sua scomparsa rappresenta una perdita per l’intera comunità, che la ricorderà per il suo contributo e il suo affetto.

È mancata all’affetto dei suoi cari e dell’intera comunità minozzese la storica ristoratrice dell’Albergo Ristorante Due Pini di Minozzo, Rosa Giovanna Strucchi, 95 anni. A darne il triste annuncio i figli Flora e Antonio, nipoti, pronipoti e la famiglia tutta. Una persona straordinaria e particolarmente generosa, molto conosciuta e stimata, Rosa era l’instancabile ristoratrice del Due Pini di Minozzo: cuoca, sarta, commerciante ed edicolante, che ha vissuto da bambina le paure della guerra di Liberazione combattuta in montagna. Poi assieme al marito Guido Monti hanno hanno contribuito, con il ristorante Due Pini, alla crescita dell’Appennino creando nuove opportunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

