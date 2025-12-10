Un Natale da vivere sul ghiaccio raddoppiano le piste a due passi dal mare d' inverno

A Rimini, il Natale si vive sul ghiaccio con due nuove piste di pattinaggio situate in suggestive aree della città. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera festiva, condividere momenti di allegria e divertirsi con amici e famiglia, a pochi passi dal mare.

Pattinare sul ghiaccio immersi nell'atmosfera delle festività natalizie non è mai stato così facile a Rimini che quest'anno propone infatti ben due piste di pattinaggio sul ghiaccio, collocate in due suggestive aree della città e pensate per regalare momenti di svago, energia e condivisione.