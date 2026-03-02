Prima pagina Tuttosport | Leao-gol delirio derby | ‘Milan vita o morte!'

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 2 marzo 2026, si parla del gol segnato da Leao durante il derby, che ha scatenato il delirio tra i tifosi. La testata evidenzia come il Milan abbia vissuto un momento decisivo, descrivendo la partita come un evento di grande tensione e passione. La rassegna stampa presenta i dettagli più importanti della giornata calcistica.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato del 3-3 maturato allo stadio 'Olimpico' tra la Roma di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Luciano Spalletti: un pareggio che tiene i bianconeri incollati alla corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Vantaggio della Roma con Wesley che, dopo il pareggio di Francisco Conceição, arriva ad essere di due gol (Evan N'Dicka e Donyell Malen). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Tuttosport: “Milan-Genoa, folle pari: Leao gol, rigori reclamati. Poi …”Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026.

Milan, Leao: “Da centravanti posso fare più gol. Derby? È vita o morte: io voglio vivere”Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato così a 'CBS Sports' nel nuovo episodio di "Kickin' It".

Gatti tiene aperti i giochi Champions, Tuttosport titola stamani: Core de JuveIn occasione della prima pagina di oggi, questo è il titolo principale di Tuttosport: Core de Juve. Gatti agguanta la Roma al 93'. tuttomercatoweb.com

Tuttosport in prima pagina sul pari col Como. Papera Maignan, Leao salva il MilanSerata agrodolce per il Milan. I rossoneri, infatti, non sono andati oltre l'1-1 casalingo contro il Como e frenano nelle parti alte della classifica. L'edizione odierna di Tuttosport, ... milannews.it

