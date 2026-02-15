Solofra la Camera Penale Irpina sostiene il Sì alla riforma della giustizia

A Solofra, la Camera Penale Irpina ha organizzato un incontro in piazza Umberto I per sostenere la riforma della giustizia, che sarà sottoposta a referendum il 22 e 23 marzo 2026. La decisione di promuovere questa iniziativa nasce dall’esigenza di spiegare ai cittadini i cambiamenti proposti e di coinvolgerli direttamente nel dibattito. Durante l’appuntamento, numerosi cittadini hanno ascoltato le argomentazioni dei rappresentanti della Camera Penale, che hanno evidenziato i miglioramenti possibili nel sistema giudiziario.

Si è svolto a Solofra, in piazza Umberto I, l'incontro promosso dalla Camera Penale Irpina a sostegno della riforma della giustizia oggetto della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026. L'iniziativa, inserita nel calendario nazionale "129 piazze per il Sì", ha visto l'associazione forense incontrare la comunità locale per illustrare le ragioni del voto favorevole. L'appuntamento rientra nelle attività coordinate dal Comitato Camere Penali per il "Sì", nell'ambito del referendum sulla giustizia. Al centro dell'iniziativa, la volontà di sostenere pubblicamente la riforma e di aprire un momento di confronto con i cittadini.