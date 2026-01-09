Rito abbreviato | tra riforma e prassi l' incontro organizzato dalla Camera penale irpina

Il 15 gennaio, la Camera Penale Irpina, attraverso la sua Scuola di Formazione guidata dall’Avv. Stefano Vozella, ha organizzato un incontro dedicato al rito abbreviato. L’evento, che vedrà la partecipazione di esperti del settore, analizzerà le recenti riforme e le prassi applicative relative a questa procedura. Un’occasione per approfondire aspetti normativi e operative del giudizio abbreviato, rivolgendosi agli addetti ai lavori e a chi desidera aggiornarsi sulla materia.

