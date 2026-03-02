Ai Actor Awards 2026 sono stati annunciati i vincitori delle principali categorie, con Michael B. Jordan che ha ottenuto un riconoscimento e The Studio che ha conquistato diversi premi. È stato ricordato anche un premio postumo a Catherine O’Hara. La cerimonia ha visto la consegna dei riconoscimenti a numerosi attori e produzioni, evidenziando le performance più apprezzate dell’anno.

Actor Awards 2026: la lista completa dei vincitori. Trionfano Michael B. Jordan e The Studio, con un premio postumo per Catherine O'Hara. Gli Actor Awards 2026 (precedentemente noti come Screen Actors Guild Awards) sono ufficialmente agli archivi, celebrando le migliori performance dell'anno sia sul grande che sul piccolo schermo. La serata è stata segnata da momenti di profonda commozione, in particolare per il riconoscimento postumo a Catherine O'Hara e il trionfo corale del cast di Sinners. Nel comparto televisivo, la satira hollywoodiana The Studio ha dominato la scena. Come evidenziato da TVLine, uno dei momenti più toccanti della cerimonia è stato il tributo di Seth Rogen a Catherine O'Hara, scomparsa a gennaio, che ha vinto postumamente il premio come migliore attrice in una serie commedia. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Actor Awards 2026: tutti i vincitori dei SAG e il trionfo di “Sinners” e “The Studio”

Critics Choice Awards 2026: Trionfo per ‘One Battle After Another’ e ‘Sinners’. Tutti i vincitori Cinema e TVPaul Thomas Anderson miglior regista, Timothée Chalamet e Jessie Buckley dominano i premi attoriali nella notte che consacra 'The Studio' e...

Actor Awards 2026, tutte le nomination degli ex SAG AwardsAnnunciate le candidature dei premi assegnati dal sindacato statunitense degli attori.

Altri aggiornamenti su Actor Awards.

Temi più discussi: Guarda l'elenco completo dei vincitori degli Actor Awards 2026 (sì, i SAG Awards adesso si chiamano così); Actor Awards 2026, la lista completa dei vincitori; Actor Awards 2026: tutti i vincitori; Actor Awards 2026: tutti i look delle celebrities sul red carpet.

Actor Awards 2026, trionfano Michael B. Jordan e il cast de I Peccatori. Tutti i vincitoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Actor Awards 2026, trionfano Michael B. Jordan e il cast de I Peccatori. Tutti i vincitori ... tg24.sky.it

Actor Awards 2026, i vincitori per le Serie TV: Trionfa The StudioLa comedy di Apple TV The Studio vince in ogni categoria per cui era stata candidata agli Actor Awards 2026, ottimi risultati anche per The Pitt e Adolescence. comingsoon.it

Actor Award 2026, i vincitori La 32a edizione degli Actor Awards, precedentemente nota come Screen Actors Guild Award o SAG Award, si è conclusa con la vittoria de I peccatori come miglior cast in un film e a sorpresa per il miglior attore (Michael B. Jordan). facebook

Screen Actors Guild Awards 2026, #MichaelBJordan trionfa a sorpresa, commozione per il premio postumo a Catherine O’Hara x.com