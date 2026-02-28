Accoltellò un uomo al supermercato la pena è di 15 anni e 2 mesi di carcere

Un uomo è stato condannato a 15 anni e 2 mesi di carcere per aver accoltellato un altro al supermercato. La vicenda è iniziata con un episodio di stalking in un bar, proseguito con il soggetto che ha seguito la vittima fino al negozio, dove è avvenuto il gesto violento mentre erano in fila alla cassa.