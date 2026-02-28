Accoltellò un uomo al supermercato la pena è di 15 anni e 2 mesi di carcere
Un uomo è stato condannato a 15 anni e 2 mesi di carcere per aver accoltellato un altro al supermercato. La vicenda è iniziata con un episodio di stalking in un bar, proseguito con il soggetto che ha seguito la vittima fino al negozio, dove è avvenuto il gesto violento mentre erano in fila alla cassa.
Lo avrebbe perseguitato in un bar, per poi seguirlo fino a un supermercato dove lo avrebbe accoltellato mentre erano in fila alla cassa. È questa la ricostruzione emersa nelle aule del tribunale di Trento riguardo a una violenta vicenda avvenuta nel pomeriggio del 20 maggio 2024 in un centro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Accoltellò la moglie nel parcheggio del supermercato: condannato a 13 anni di carcereDaniel Manda, rumeno 49enne, il 6 gennaio dello scorso anno, ha accoltellato l’ex moglie Daniela Manda davanti alla Lidl di Seriate.
Rapinatore condannato a tre anni e quattro mesi di carcere: aveva portato via delle bottiglie di olio da un supermercato di MoncalieriQuaranta bottiglie di olio (valore 360 euro) rubate da un supermercato; condanna a tre anni e quattro mesi di carcere per l’uomo accusato di averle...
Una selezione di notizie su Accoltellò.
Temi più discussi: Lite per spaccio degenera: 30enne accoltellato al petto; Accoltellò un uomo al supermercato, la pena è di 15 anni e 2 mesi di carcere; Omicidio a Cornelia, accoltellato da una banda muore in strada. Due fermati; Roma, uomo accoltellato e ucciso in strada: tre fermati.
Arrestato per tentato omicidio. Accoltellò il cognato per stradaPaderno, egiziano di 33 anni aveva teso un agguato al parente. Tutta la scena ripresa dalle telecamere . ilgiorno.it
Accoltellò una donna in via Libertà, no al trasferimento, resta in carcereDetenuto al Pagliarelli dopo l'accoltellamento: l'indagato, affetto da psicosi schizoaffettiva e con terapie sospese, attende la perizia chiesta dalla difesa mentre la Sicilia sconta la carenza di pos ... lasicilia.it
#Ercolano - Accoltellò una coetanea dopo un appuntamento: 25enne ai domiciliari per tentato omicidio #Cronaca #Napoli #Carabinieri #TentatoOmicidio #Accoltellamento #Indagini #Campania #Giustizia #NanoTV - facebook.com facebook
#Ercolano - Accoltellò una coetanea dopo un appuntamento: 25enne ai domiciliari per tentato omicidio #Cronaca #Napoli #Carabinieri #TentatoOmicidio #Accoltellamento #Indagini #Campania #Giustizia #NanoTV x.com