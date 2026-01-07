Accoltellò la moglie nel parcheggio del supermercato | condannato a 13 anni di carcere

Daniel Manda è stato condannato a 13 anni e sei mesi di reclusione per aver accoltellato la moglie nel parcheggio di un supermercato. Il processo, celebrato con rito abbreviato, ha riconosciuto il tentato omicidio pluriaggravato come reato principale. La sentenza riflette la gravità dell’episodio e si inserisce nel quadro delle misure di tutela della vittima e di giustizia.

