Accoltellò la moglie nel parcheggio del supermercato | condannato a 13 anni di carcere
Daniel Manda è stato condannato a 13 anni e sei mesi di reclusione per aver accoltellato la moglie nel parcheggio di un supermercato. Il processo, celebrato con rito abbreviato, ha riconosciuto il tentato omicidio pluriaggravato come reato principale. La sentenza riflette la gravità dell’episodio e si inserisce nel quadro delle misure di tutela della vittima e di giustizia.
IL PROCESSO. Accusato di tentato omicidio pluriaggravato, Daniel Manda è stato condannato a 13 anni e sei mesi in rito abbreviato. Un anno e mezzo in più rispetto alla richiesta dell’accusa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
