Accoltellato dal padre durante una lite | giovane in ospedale

Nella serata di ieri a Sarno, una lite familiare è sfociata in un episodio di violenza, con un giovane identificato come M. rimasto ferito da un coltello. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulle dinamiche che hanno portato a questa grave aggressione domestica.

Una violenta lite in famiglia è degenerata in un accoltellamento nella serata di ieri a Sarno. Un giovane, identificato con le iniziali M. I., sarebbe stato colpito al torace ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Martiri di Villa Malta", dove si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia.

Sarno, padre accoltella il figlio durante litigio e gli perfora un polmone - Un 50enne è stato denunciato a Sarno (Salerno): durante un litigio ha accoltellato il figlio 20enne; il ragazzo è ricoverato, non sarebbe in pericolo ... fanpage.it

Lite a Sarno, padre accoltella il figlio - Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra padre e figlio sarebbe iniziata come un alterco verbale, con toni ... ilfattovesuviano.it

Accoltellato dal padre dopo una lite in casa, dramma a Sarno: giovane in ospedale con un polmone perforato

È morto Orahovac Demir, il 25enne accoltellato al Trullo: arrestati padre e figlio per omicidio x.com

