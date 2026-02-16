Accoltellato a Rialto durante una lite ragazzo all' ospedale

Un giovane di 21 anni di Venezia è stato ferito a Rialto durante una colluttazione, probabilmente a causa di una discussione tra amici. La lite è degenerata e il ragazzo è stato colpito al collo con un coltello, finendo in ospedale con una ferita grave. Ora si trova in prognosi riservata all’ospedale dell’Angelo.

Nella notte tra venerdì e sabato un'aggressione nata probabilmente per motivi futili. Indagini in corso per individuare il responsabile Si trova all'ospedale dell'Angelo, in prognosi riservata, un ragazzo veneziano di 21 anni che nella tarda serata di venerdì è stato raggiunto da una coltellata al collo. L'aggressione è avvenuta nella zona di Rialto a Venezia, molto affollata nei fine settimana e ancora di più con i festeggiamenti del Carnevale, specialmente tra San Giacometto e l'Erbaria. Per motivi probabilmente futili sarebbe scoppiata una lite tra il ragazzo e un altro uomo, che a un certo punto lo ha ferito con la lama.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

