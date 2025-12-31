Litiga con il vicino di casa e lo accoltella al volto | donna di 31 anni arrestata a Giugliano

Una donna di 31 anni è stata arrestata a Giugliano, in provincia di Napoli, dopo aver ferito al volto il vicino durante una lite avvenuta nella serata del 30 dicembre. L’incidente si è verificato nella periferia della città, dove le tensioni tra vicini sono sfociate in un episodio di violenza. Le autorità hanno intervenuto per ristabilire l’ordine e condurre le necessarie verifiche sull’accaduto.

La lite si è verificata nella serata di ieri, 30 dicembre, alla periferia di Giugliano, nella provincia di Napoli. La donna ha aggredito il vicino con un coltello di 33 centimetri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Giugliano, lite condominiale finisce nel sangue: donna accoltella al volto il vicino Leggi anche: Litiga con un ragazzo di 23 anni, lo accoltella al volto e poi evade dai domiciliari: arrestato 18enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Messina. Litiga con il marito e lo accoltella la sera di Natale, arrestata una 49enne; A Messina un tentato omicidio nel giorno di Natale: arrestata donna; Litiga col marito e l'accoltella, arrestata a Messina; Litiga col marito nella notte di Natale e lo accoltella: arrestata una 49enne. Litiga con il vicino di casa e lo accoltella al volto: donna di 31 anni arrestata a Giugliano - La lite si è verificata nella serata di ieri, 30 dicembre, alla periferia di Giugliano, nella provincia di Napoli ... fanpage.it

Litiga con il vicino di casa: "Ho delle armi e le so usare". Sequestrato un arsenale - Como, 71enne aveva 7 fucili, una pistola con 250 munizioni di vari calibri e un pugnale da caccia. msn.com

Litiga con un vicino a Como e lo accoltella alla schiena: arrestato per tentato omicidio, era già ai domiciliari - L’uomo, già ai domiciliari per una precedente condanna, avrebbe accoltellato alla schiena un vicino al culmine di una lite. fanpage.it

Como, litiga con il vicino di casa e lo minaccia “ho delle armi e le so usare” . La Polizia di Stato di Como gli ritira cautelativamente 7 fucili una pistola ed un pugnale. Leggi qui l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/2957695398d6bf - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.