Accoltella una donna e poi si suicida lanciandosi dal balcone lei è grave E' successo nel Salernitano

Ha accoltellato una donna ferendola gravemente e, poi, si è lanciato dalla finestra ed è morto. E’ accaduto intorno alle 16.30 di oggi a Cava dè Tirreni, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, un uomo di 40 anni ha ferito la donna, sua coetanea, con uno o più fendenti per poi gettarsi dalla finestra. La donna è in gravissime condizioni. Da quanto si apprende,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

