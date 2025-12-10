Sicurezza stradale nel III municipio | chiesto il potenziamento della polizia locale in vista del Natale

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo delle festività natalizie e l’aumento dei flussi veicolari nel III municipio di Catania, si intensificano le richieste di potenziamento della polizia locale per garantire sicurezza e ordine pubblico durante questo periodo di maggiore afflusso.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e l’aumento previsto dei flussi veicolari, cresce l’attenzione sulla sicurezza e sulla mobilità nel III municipio di Catania. A meno di due settimane dalla vigilia di Natale, la presidente del municipio “Borgo-Sanzio”, Maria Spampinato, lancia un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

