Sicurezza stradale nel III municipio | chiesto il potenziamento della polizia locale in vista del Natale
Con l’arrivo delle festività natalizie e l’aumento dei flussi veicolari nel III municipio di Catania, si intensificano le richieste di potenziamento della polizia locale per garantire sicurezza e ordine pubblico durante questo periodo di maggiore afflusso.
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e l’aumento previsto dei flussi veicolari, cresce l’attenzione sulla sicurezza e sulla mobilità nel III municipio di Catania. A meno di due settimane dalla vigilia di Natale, la presidente del municipio “Borgo-Sanzio”, Maria Spampinato, lancia un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
