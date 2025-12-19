Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione come cambia la viabilità

Sono in corso interventi di manutenzione sugli impianti di pubblica illuminazione nella zona sud, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e funzionalità. Questi lavori di straordinaria manutenzione apporteranno modifiche temporanee alla viabilità, garantendo interventi efficaci e duraturi. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante le operazioni di miglioramento delle infrastrutture pubbliche.

© Messinatoday.it - Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, come cambia la viabilità Interventi di straordinaria manutenzione in alcuni impianti di pubblica illuminazione della zona sud. Per consentire i lavori alcuni tratti delle vie Guardia a San Filippo Superiore, Minissale, Comunale a Santa Lucia sopra Contesse, e Monaco, sono previsti provvedimenti viari. Pertanto, dallo.

Palermo, riqualificati tre impianti sportivi comunali. Orlando: “Grande attenzione alla qualità delle opere pubbliche” - Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul Pattinodromo del Giardino Inglese, il Palamangano e il Palaoreto hanno restituito piena funzionalità e sicurezza alle strutture sportive. ilsicilia.it

Comune Rapallo, affidamento diretto manutenzione immobili Erp - L'Amministrazione comunale di Rapallo ha disposto l'affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria presso alcuni immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) presenti sul territorio citt ... ansa.it

Manutenzione alloggi ERP Il Comune di Rapallo ha affidato lavori di manutenzione ordinaria negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Betti, Salita Paxo e via delle Balze Un intervento mirato per garantire sicurezza, decoro e condizioni abitative - facebook.com facebook

