Fierucolina di Santo Spirito

La Fierucolina di Santo Spirito si terrà domenica 18 gennaio, dalle 9:00 alle 19:00, nella piazza di Santi Spirito. L’evento offre l’opportunità di scoprire e acquistare prodotti agricoli e artigianali provenienti dal territorio, promuovendo la qualità e la tradizione locale. Un’occasione per apprezzare la produzione autentica e sostenibile della zona in un contesto di convivialità e rispetto per l’ambiente.

