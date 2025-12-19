Santo Spirito in fiera

Firenze si prepara a rivivere la magia del suo mercato più autentico con il ritorno di "". Domenica 27 dicembre, come ogni quarta domenica del mese, Piazza Santo Spirito si trasformerà in un vivace e colorato palcoscenico a cielo aperto, accogliendo visitatori e appassionati.

Mercatini Firenze, un dicembre ricco di vintage e artigianato; Firenze fa il pieno di mercatini di Natale: gli eventi del weekend in città e nei dintorni; Pistoia Città del Natale, gli eventi in programma da venerdì 12 a domenica 14 dicembre; Fiera di Santo Stefano Avezzano 2025: il 26 dicembre torna l'evento con 160 espositori. Fiera di Santo Stefano Avezzano 2025: il 26 dicembre torna l'evento con 160 espositori - Torna con l'edizione la Fiera di Santo Stefano di Avezzano, tra gli appuntamenti più attesi e partecipati del calendario natalizio cittadino ...

I frati preparano le valigie Santo Spirito chiuderà - Ma i fedeli si mobilitano: partita la raccolta firme per scongiurare l’addio Padre Carlo Bonfé e gli altri frati di Santo ... ilrestodelcarlino.it

Rinnovamento nello Spirito Santo: Zuppi, “promuovere tra noi e con tutti la vera fraternità” - Si è aperta alla Fiera di Rimini la 46^ convocazione nazionale dei cenacoli, gruppi e comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo, in programma da oggi a domenica 28 aprile alla Fiera di Rimini. agensir.it

Santa Lucia

Nebbia nel porticciolo di Santo Spirito. Paesaggio ovattato ed affascinante. Gianluca Battista - facebook.com facebook

La chiesa di Santo Spirito diventa una biblioteca universitaria! Una “macchina” della cultura, posta al centro della navata, completa di scale e ascensore. Una struttura realizzata su tre livelli che potrà ospitare libri per quasi 2mila metri lineari e 290 posti lett x.com

