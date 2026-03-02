A Palazzo Strozzi Sacrati il vino protagonista con Eccellenza di Toscana e 101 WINE

A Palazzo Strozzi Sacrati si è tenuta la presentazione della 24ª edizione di Eccellenza di Toscana e di 101 WINE - I migliori 101 vini della Toscana 2026. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione e l'assessore all'Agricoltura, Economia e Turismo della Toscana. La manifestazione mette in evidenza le produzioni vinicole più rappresentative della regione e si svolge con la presenza di numerosi operatori del settore.

Overtourism a tavola: e se la vera innovazione arrivasse dalle mense scolastiche? Alessandro Cattelan, la beffa dell'eterno predestinato. Per la conduzione di Sanremo hanno scelto il suo esatto opposto La Guida AIS che sarà presentata a Eccellenza di Toscana, con oltre 450 aziende recensite e più di 2.100 vini descritti, restituiscono l'immagine di un panorama vitivinicolo capace e dinamico.Le iniziative come quelle promosse da AIS Toscana in collaborazione con le Istituzioni rappresentano uno strumento fondamentale per consolidare la cultura del vino e formare consumatori più consapevoli.Il ruolo dei sommelier e delle associazioni di settore è strategico nella costruzione di valore, perché contribuisce a creare identità, competenza e autenticità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze accoglie gli studenti americani: il benvenuto a Palazzo Strozzi SacratiFirenze, 4 febbraio 2026 – Firenze ha dato il suo benvenuto agli studenti americani arrivati in Toscana per il semestre universitario appena iniziato.

Leggi anche: “Anche il silenzio è parola”: la poesia visiva di Eugenio Miccini a Palazzo Strozzi Sacrati

Una selezione di notizie su Palazzo Strozzi Sacrati.

Temi più discussi: ExCelle San Gimignano, la presentazione nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati - VIDEO; Siete presente, incontro sul volontariato giovanile al Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze; TourismA presenta la sua 12ª edizione lunedì 23 febbraio a palazzo Strozzi Sacrati; Ricerca e innovazione in Toscana: i risultati del bando promosso nell’ambito di Giovanisì.

Non solo Sindacato.'Un’altra storia', il libro di Maurizio Landini a palazzo Strozzi SacratiL’infanzia, l’adolescenza, le prime esperienze lavorative ed il percorso nel mondo del lavoro e nella CGIL, la Confederazione Generale Italiana del ... gonews.it

Agrofutura, spazio alla bellezza: visite a Palazzo Strozzi Sacrati. E il festival diventa anche StoriaFirenze, 6 giugno 2025 – Ci sarà spazio anche per la bellezza e l’arte all’interno della due giorni di Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura del futuro, che si terrà il 10 e l’11 giugno a ... lanazione.it

“’ ” Mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 15.30, a Firenze (Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati – Piazza Duomo 10), si tiene la presentazione del libro “Un’altra storia” di M - facebook.com facebook

La Regione Toscana promuove, nella propria sede di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati a Firenze, una mostra per celebrare Eugenio Miccini, scrittore e poeta visivo fiorentino. Per approfondire: regione.toscana.it/-/eugenio-micc… x.com