Anche il silenzio è parola | la poesia visiva di Eugenio Miccini a Palazzo Strozzi Sacrati

La mostra a Palazzo Strozzi Sacrati ripropone le opere di Eugenio Miccini, che negli anni Sessanta ha portato avanti una sperimentazione artistica e un impegno critico. La sua poesia visiva, spesso considerata un modo per comunicare anche nel silenzio, torna a essere protagonista in una esposizione che mette in luce il suo contributo alla nascita della sinestesia artistica. Miccini, fiorentino di nascita, ha sempre cercato di superare le tradizioni estetiche del passato, puntando sulla pluralità dei linguaggi e sulla capacità dell’arte

Firenze, 3 febbraio 2026 - Sperimentazione artistica e impegno critico. Era il 1963, quando il fiorentino Eugenio Miccini - laurea in pedagogia, passione per la filosofia - fondava con poeti, musicisti e pittori il celebre Gruppo 70: il punto di partenza era il superamento dell'idealismo crociano e gentiliano con la loro estetica romantica e simbolista, l'approdo la sinestesia artistica e letteraria come presa di coscienza della pluralità dei linguaggi nella moderna società industriale, tecnologica e dell'informazione. Nasceva così la formula "Poesia visiva". segno visivo e linguistico, parole e immagini, simboli e figure si integravano in operazioni osmotiche volte a destrutturare e decostruire il linguaggio espressivo tradizionale per adeguarlo alle mutate condizioni sociali e culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

