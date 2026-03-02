A Novara e nel Vco cresce la richiesta di tecnici specializzati

A Novara e nel Vco si registra un aumento della richiesta di tecnici specializzati, mentre il mercato del lavoro continua a essere molto dinamico. Tuttavia, si nota un divario crescente tra le competenze richieste dalle aziende e le professionalità disponibili sul mercato. La domanda di figure tecniche rimane alta, ma l’offerta di personale qualificato non riesce a soddisfare completamente le esigenze delle imprese locali.

Mercato del lavoro dinamico, ma segnato da un divario sempre più evidente tra domanda e offerta, soprattutto per i profili tecnici e specializzati. È il quadro delineato dall'analisi sul Piemonte orientale realizzata da Openjobmetis, che evidenzia una domanda concentrata nei comparti manifatturiero, metalmeccanico, gomma-plastica, chimico e alimentare. Tra le aree osservate, le province di Novara e del Vco condividono la crescente difficoltà nel reperire competenze tecniche. Novara si conferma l'area più dinamica del Piemonte orientale per volume di assunzioni e varietà dei comparti coinvolti. Il chimico si distingue come uno dei principali...

Giornata mondiale contro il papilloma virus: vaccini gratis a Novara e nel VcoLa prevenzione è fondamentale e passa da due strumenti: la vaccinazione e lo screening (Pap test e Hpv test).

Leggi anche: Sole, ma arrivano le gelate e i termometri vanno sotto lo zero: le previsioni a Novara e nel Vco

