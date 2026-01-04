Le previsioni meteo per Novara e il Vco indicano un passaggio da giornate soleggiate a temperature in calo, con gelate e valori sotto lo zero, specialmente nei giorni intorno all’Epifania. Secondo il meteorologo Daniele Berlusconi di 3BMeteo, le correnti artiche provenienti dal Nord Europa determineranno un clima particolarmente freddo in Piemonte in questa fase stagionale.

Sole, ma arrivate gelate e temperature sotto lo zero. Come spiega il metereologo Daniele Berlusconi di 3BMeteo in Piemonte i giorni intorno all'Epifania saranno caratterizzati dalla discesa di correnti artiche dal Nord Europa con clima molto freddo. Le temperature risulteranno anche sotto le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Sole, ma arrivano le gelate e i termometri vanno sotto lo zero: le previsioni a Novara e nel Vco

Il Freddo Artico irrompe in Italia, ecco quando arrivano le prime Gelate - Siamo entrati nella seconda metà di Novembre e pare giunto il momento di parlare di freddo artico, quello in grado di far crollare i termometri così tanto da provocare le prime gelate della stagione. ilmeteo.it

Le sole soddisfazioni arrivano da mele e pere - In un’annata agricola molto difficile in Bassa Romagna a causa delle gelate e poi della siccità, ci sono coltivatori che riescono a sorridere. ilrestodelcarlino.it

