Arte e salute | al via la nona edizione del progetto ‘Il teatro e il benessere’

Questa sera alle 16, al Centro Teatro di Ferrara, si presenta la nona edizione del progetto ‘Il teatro e il benessere’. L’iniziativa, che si svolgerà da febbraio a giugno, punta a usare il teatro come strumento di cura e benessere per le persone.

Al Liceo Artistico "Sabatini-Menna" di Salerno si svolge la nona edizione di "Teatro Forum", una rassegna che propone incontri e approfondimenti sul ruolo del teatro come spazio di riflessione culturale e sociale.

Al museo si entra con la prescrizione medica, riconoscendo l'arte come strumento per promuovere salute e benessere.

