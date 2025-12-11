Faenza inaugura il nuovo hub intermodale | si completa la riqualificazione in zona stazione

Faenza celebra l'apertura del nuovo hub intermodale, segnando la conclusione della riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria. Questo intervento trasforma significativamente uno dei punti nevralgici della città, migliorando connettività e vivibilità. L'inaugurazione di oggi rappresenta un passo importante per lo sviluppo urbano e la mobilità sostenibile di Faenza.

E' stato inaugurato questa mattina il progetto di rigenerazione dell’area della stazione ferroviaria di Faenza, un intervento che cambia radicalmente il volto di uno dei luoghi più strategici della città. L’inaugurazione ha preso avvio dalla rotatoria con al centro il Monumento alla Fraternità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Faenza, inaugurazione nuovi spazi Nido Pepito Vai su X

La Stagione di / del #faenza Faenza inaugura ` con un capolavoro del balletto classico: , portato in scena dal - facebook.com Vai su Facebook

Inaugurato l’hub intermodale alla stazione ferroviaria di Faenza - Il nuovo punto di partenza degli autobus del trasporto pubblico locale è stato intitolato alla memoria di Cassandra Pav ... Lo riporta ravennawebtv.it

Nuovo hub alla stazione: carenza posti auto, problemi di viabilità, mancano panchine, cestini e tabelloni - Alla stazione di Faenza mancano posti auto, il traffico nelle ore di punta è spesso congestionato all’incrocio fra viale Baccarini e viale Tolosano, con relativi rischi per pedoni e ciclisti nell’attr ... Come scrive ravennawebtv.it