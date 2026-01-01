A fine anno, molti si ripromettono cambiamenti che spesso non si concretizzano. Daniel Lumera suggerisce di evitare l’insana battaglia contro i “mulini a vento”, invitando a approcci più realistici e consapevoli. Per il 2026, si tratta di stabilire obiettivi raggiungibili e di mantenere un atteggiamento equilibrato, evitando promesse troppo ambiziose che rischiano di fallire ancora una volta. Un percorso di cambiamento sostenibile nasce da piccoli passi e da una visione chiara.

A fine anno molti di noi fanno la stessa promessa: “ Da gennaio cambio tutto ”. Poi la vita riparte, identica. Si accumulano ruoli, persone, aspettative, ricordi che pesano più del lavoro stesso. E mentre ci affanniamo a inseguire obiettivi sempre nuovi, dimentichiamo che il primo passo per un anno diverso non è aggiungere, ma togliere: lasciare andare ciò che non parla più di noi. Daniel Lumera – biologo naturalista, autore bestseller, esperto a livello internazionale nell’area del benessere e della qualità della vita – lavora da tempo su questo nodo centrale dell’esistenza: capire cosa tratteniamo per paura e cosa invece meriterebbe di essere lasciato andare con gratitudine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I buoni propositi del 2026? I consigli di Daniel Lumera per non farli fallire come sempre: “Non lottare contro i mulini a vento”

