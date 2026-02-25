xiaomi 17 ultra inizio marzo con ambasciatore daniel wu versione internazionale prevista al mwc

Xiaomi ha annunciato l’arrivo del 17 Ultra, con l’ambasciatore Daniel Wu, per rispondere alla crescente richiesta di smartphone premium. La versione internazionale, prevista per il MWC, include una collaborazione con Leica e si distingue per le funzionalità avanzate e il design curato. L’azienda punta a rafforzare la propria presenza nel segmento alto di gamma, puntando anche su strategie di marketing più mirate. La data di lancio si avvicina, mentre gli appassionati attendono maggiori dettagli.

nel contesto degli smartphone premium, xiaomi presenta la versione internazionale del modello 17 ultra, accompagnata dall’edizione LEICA e da una scelta di comunicazione mirata. l’azienda annuncia una presentazione globale prevista per la fine di febbraio, con una collaborazione di rilievo che mette in luce l’importanza del mercato europeo. la campagna di lancio enfatizza la figura di un volto noto,???, come ambasciatore del brand per questa linea di punta. xiaomi 17 ultra: lancio globale e collaborazione con???. la casa ha confermato che la versione internazionale del 17 ultra verrà svelata il 28 febbraio in occasione della kermesse MWC di barcellona, aprendo la strada a una disponibilità globale nei mesi successivi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra data di lancio globale e prezzi trapelatiXiaomi ha annunciato ufficialmente il lancio globale della serie 17, che include i modelli Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, previsto per i prossimi mesi.

Xiaomi 17: la versione Global avrà una batteria con capacità inferiore rispetto alla versione cineseXiaomi 17 arriverà in Italia con una batteria leggermente più piccola rispetto alla versione cinese.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition Unboxing by Daniel Wu

Xiaomi annuncia l’evento globale del 28 febbraio: atteso il debutto internazionale di Xiaomi 17 UltraXiaomi ha ufficializzato il suo prossimo evento globale, che si terrà a Barcellona il 28 febbraio alle 14:00 ora locale, pochi giorni prima dell’inizio del Mobile World Congress. La presentazione sarà ... cellulare-magazine.it

Xiaomi 17 Ultra arriva in Italia: cambia nome e look per la Leica EditionLa presentazione globale di Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra è fissata per giovedì 26 febbraio, con il debutto ufficiale anche per il mercato italiano. I due smart ... tecnoandroid.it

Le notti in città ,catturati con Xiaomi 17 Ultra, prendono vita con dettagli fedeli alla realtà. Quale scatto ti piace di più x.com