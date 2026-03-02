a firenze al via la riqualificazione di piazza croce al trebbio

A partire da mercoledì 4 marzo, a Firenze inizieranno i lavori di riqualificazione di piazza Croce al Trebbio, un intervento che interesserà l’area centrale della piazza, dove si trova l’antica colonna recentemente restaurata. Le operazioni dureranno alcuni giorni e coinvolgeranno i lavori di sistemazione dello spazio pubblico e di messa in sicurezza dell’area.

Firenze, 2 marzo 2026 – Nelle prossime ore, precisamente da mercoledì 4 marzo, scatterà a Firenze un intervento nell'area di piazza Croce al Trebbio, dove si trova l’antica colonna recentemente restaurata. L’obiettivo, come si spiega dal Comune di Firenze, è duplice: tutelare il manufatto storico e migliorare il decoro urbano in una zona oggi spesso interessata da sosta disordinata di scooter e biciclette. Il progetto prevede l’ampliamento del marciapiede, attualmente largo circa 80 centimetri, e il rialzo della parte centrale della piazza, con la realizzazione di un nuovo percorso pedonale che fungerà anche da elemento di protezione e deterrente alla sosta irregolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

