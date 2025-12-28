L’assemblea dei soci di Patrimonio Copparo srl ha approvato il Piano industriale 2026 della società partecipata del Comune che, il prossimo 30 dicembre alle 21, approderà in Consiglio comunale per la presentazione e il definitivo via libera. L’amministratore unico Dario Bigoni, nella propria relazione, ha offerto alcune considerazioni rispetto all’andamento della società nel 2025 e successivamente illustrato prospettive e progetti per il nuovo anno ormai alle porte. Tra gli obiettivi del 2026, figurano la conclusione dei lavori relativi a “Rigenera Copparo 01” e “Rigenera Copparo 03”, finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Patrimonio, sì al piano industriale. Riqualificazione in piazza del Popolo

Leggi anche: Cantiere in Piazza del Popolo. Prosegue la riqualificazione

Leggi anche: Via libera al piano di riconversione industriale: si riparte con 22 milioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Igea, via al piano di rilancio industriale - , società in house della Regione Sardegna incaricata della bonifica e valorizzazione delle aree minerarie dismesse. unionesarda.it

Firmato il Piano Città degli Immobili Pubblici di Termoli: un accordo strategico per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio pubblico È stato firmato il Piano Città degli immobili pubblici di Termoli, un accordo per valorizzare e riqualificare il pa - facebook.com facebook