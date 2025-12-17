Terni ottanta libri donati alla biblioteca della casa circondariale | Promuovere la lettura a favore dei detenuti

Un gesto di solidarietà e cultura arricchisce la biblioteca della casa circondariale di Terni con la donazione di ottanta libri di narrativa. Questa iniziativa mira a promuovere la lettura e l’educazione tra i detenuti, offrendo loro nuove opportunità di crescita personale e culturale. Un gesto che sottolinea l’importanza della lettura come strumento di riabilitazione e integrazione.

