Terni ottanta libri donati alla biblioteca della casa circondariale | Promuovere la lettura a favore dei detenuti
Un gesto di solidarietà e cultura arricchisce la biblioteca della casa circondariale di Terni con la donazione di ottanta libri di narrativa. Questa iniziativa mira a promuovere la lettura e l’educazione tra i detenuti, offrendo loro nuove opportunità di crescita personale e culturale. Un gesto che sottolinea l’importanza della lettura come strumento di riabilitazione e integrazione.
Una donazione pari a ottanta libri di narrativa (tre pacchi complessivamente) a favore della biblioteca della casa circondariale di Terni. I Lions Club Interamna hanno infatti provveduto a far recapitare i testi al personale del carcere di Vocabolo Sabbione con l’obiettivo di “Promuovere la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
