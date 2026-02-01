Atalanta col Como è uno snodo cruciale | ultimo treno per l’Europa?

L’Atalanta si gioca molto contro il Como in questa partita. Per i bergamaschi, è un’occasione importante per tenere vive le speranze di arrivare in Europa. Non si tratta di un’ultima spiaggia, ma quasi. La squadra sa che perdere potrebbe complicare tutto, mentre una vittoria potrebbe riaccendere le possibilità di qualificazione. La partita rappresenta uno snodo fondamentale e i tifosi sono in attesa di vedere se i nerazzurri sapranno rispondere presente.

Como. Vale tanto. Per non dire tantissimo. Non avrà i connotati dell’ultima prova d’appello ma è qualcosa che ci va sicuramente molto vicino. Domenica di fuoco per l’ Atalanta che, dopo il boccone amaro in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, va in scena sul campo di una delle realtà più belle e entusiasmanti attualmente presenti sulla scena nazionale: il Como di Cesc Fabregas. In altre parole, una sfida delicatissima su uno dei campi più complicati della Serie A e, come se non bastasse, con una posta in palio molto alta. La sfida tutta lombarda con i lariani rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio snodo cruciale nel cuore della stagione nerazzurra.🔗 Leggi su Bergamonews.it

