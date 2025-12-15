Verdian oltre 900 MW tra batterie ed eolico in Italia si espande nel Sud | Campania snodo strategico

Verdian, produttore indipendente di energia rinnovabile, amplia la sua presenza in Italia con oltre 900 MW di capacità, includendo progetti di batterie e energia eolica. L'espansione nel Sud, con Campania come snodo strategico, rafforza la posizione dell’azienda nel settore delle energie pulite, consolidando il suo ruolo nel panorama energetico nazionale.

Verdian, produttore indipendente di energia che progetta, costruisce e gestisce progetti di energia rinnovabile, parte del Clean Energy Fund IV di Nuveen Infrastructure, annuncia di aver raggiunto oltre 900 MW di nuova capacità in Italia con l’acquisizione di tre progetti che combinano sistemi di accumulo a batteria ed energia eolica. Queste attività rappresentano un passo avanti decisivo nella diversificazione tecnologica di Verdian e rafforzano il suo posizionamento in uno dei mercati chiave sia per l’azienda che per il settore delle rinnovabili in Europa. Il primo è un progetto standalone di accumulo a batteria con una capacità di 90 MW, situato in Campania. Ildenaro.it

