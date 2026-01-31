Dialoghi in natura | il valore umano che emerge tra alberi e silenzi familiari

Una famiglia ha passato un weekend in un bosco, lontano dal caos della città. Quando sono tornati a casa, un medico ha notato che i rapporti tra loro sono migliorati. I silenzi tra gli alberi sembrano aver portato un po’ di calma e di chiarezza nel loro rapporto.

Una famiglia ha trascorso un weekend immersa nel cuore di un bosco, lontano dai rumori della città, e al termine del soggiorno un esperto di psichiatria ha rilevato un cambiamento significativo nei rapporti tra i componenti. Non si trattava di un intervento terapeutico programmato, ma di un’esperienza spontanea, naturale, che ha portato alla luce una ricchezza umana spesso nascosta sotto la routine quotidiana. Gli adulti, in particolare, hanno mostrato una maggiore apertura emotiva, una capacità di ascolto più profonda e una disponibilità a condividere pensieri e sentimenti che in contesti urbani o familiari abituali rimanevano inespressi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Dialoghi in natura "Alberi Liberi" di Séline: una mostra tra arte e natura Dialoghi attorno alla natura in cinque appuntamenti a Firenze Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Matrimonio segreto per Erkan e Hazal La voce che fa impazzire i fan Ultime notizie su Dialoghi in natura Argomenti discussi: Alfonsine, al via Il Sentiero Natura 2026: dialoghi e percorsi alla ricerca di vera umanità; Kengo Kuma a Dubai: Quando nasce da un dialogo con la natura, l’architettura può esistere come un organismo vivente; La bellezza della natura che stupisce, inquieta ed interpella; Garden club, in programma un dialogo tra pittura e natura a cura di Vasilij Gusella. Dialoghi attorno alla natura in cinque appuntamenti a FirenzeFirenze, 23 dicembre 2025 - Cinque appuntamenti a Firenze per esplorare i temi della natura, dell'ambiente e della ricerca scientifica: al via 'Dialoghi attorno alla natura', la rassegna promossa dal ... lanazione.it Iniziano i dialoghi de Le Città del futuro Il rapporto con la natura di Carsten HollerL’associazione Arte Continua porterà il ciclo di incontri Le Città del Futuro a Porto d’Ercole come parte della rassegna I Notturni Dell’Arte, progetto dell’Orto Botanico Corsini Monte ... lanazione.it Oggi su Georgofili INFO: DIALOGHI SUL VERDE “La legge sul ripristino della natura, limiti e benefici” Dialogo di Nicoletta Ferrucci con Roberto Danovaro, Professore Ordinario di Ecologia e sostenibilità ambientale presso l’Università Politecnica delle Marche. - facebook.com facebook Legge su ripristino della #Natura: non soltanto proteggere ciò che è ancora relativamente integro, ma anche promuovere azioni di restauro ecologico, recuperando funzionalità perse e mitigando i danni prodotti dall’Uomo negli ultimi anni. #ambiente x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.