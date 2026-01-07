Largo al second hand nel weekend torna il Mercatissimo del Gruppo di preghiera di Montepaolo

Nel fine settimana del 10 e 11 gennaio, il “Mercatissimo” del Gruppo di preghiera di Montepaolo ritorna con il suo mercato dedicato al riuso. L’evento si svolgerà sabato e domenica, dalle 8 alle 18, offrendo un’occasione per scoprire e acquistare prodotti di seconda mano in un ambiente informale e sostenibile. Un’opportunità per promuovere il riuso e la condivisione nel rispetto delle esigenze della comunità.

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, dalle 8 alle 18, torna il "Mercatissimo", il mercato dedicato al riuso promosso dal Gruppo di preghiera di Montepaolo. L'evento, che si rinnova ogni secondo fine settimana del mese, torna con occasioni per abbigliamento, vintage, scarpe, accessori, mobili, arredo.

