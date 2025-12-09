Tornano le grandi occasioni del Mercatissimo il mercato del riuso del gruppo di preghiera di Montepaolo

Sabato 13 e domenica 14 dicembre torna il “Mercatissimo”, con una due giorni tutta dedicata agli oggetti di seconda mano, tra occasioni per abbigliamento, vintage, scarpe, accessori e mobili. L'appuntamento è dalle 8 alle 18 al mercatino di via Copernico. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it