Firenze, 2 marzo 2026 – Andrea Brocchi è un giovane sceneggiatore e regista che si sta facendo strada nel mondo del cinema indipendente. Cresciuto con le battute dei film di Pieraccioni e con il mito del Ciclone, che considera un vero manifesto della nostra toscanità - e come dargli torto - dopo qualche anno di produzioni minori, ha presentato per la primissima volta un suo lavoro, il 30 gennaio 2026, al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo: ‘ Peter Pan, fuga dai 40 anni’, che ha riscosso un successo inaspettato e che ha fatto sold out con 300 persone in sala durante questa prima proiezione. A 30 anni dall’uscita del film il Ciclone, un piccolo omaggio cinematografico troviamo tra le righe di un mediometraggio mugellano che parla del tempo che passa ma anche della gioia del vivere il presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Borgo San Lorenzo il film di Andrea Brocchi ‘Peter Pan, fuga dai 40 anni’. Un omaggio al Ciclone

Coriandoli e maschere in piazza. Al teatro Verdi arriva Peter Pan

VidaLoca, Clorophilla e 90 Wonderland: ripartono le serate al Peter Pan

