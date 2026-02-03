Si presentano a casa per cercare gioielli rubati in una rapina | truffa sventata dalla Polizia

La Polizia di Pontedera ha smascherato un tentativo di truffa ai danni di una donna che aveva ricevuto una chiamata sospetta. Un uomo, spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri, aveva chiesto di verificare la presenza di gioielli rubati a casa sua. Ma gli agenti sono intervenuti in tempo, evitandole di finire in trappola.

La signora che ha ricevuto la chiamata dei truffatori si è insospettita e ha avvisato le forze dell'ordine. Un arresto nei pressi dell'abitazione della vittima Sventata a Pontedera nel pomeriggio dello scorso 27 gennaio una truffa ai danni di una signora che era stata contattata sulla linea fissa da un uomo che si presentava come maresciallo dei Carabinieri. Il sedicente militare comunicava alla donna che era stata compiuta una rapina ad una gioielleria di Pisa con la macchina intestata a suo padre e che pertanto i Carabinieri si sarebbero recati presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione volta alla ricerca degli oggetti in oro rubati durante il colpo nel negozio.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Pontedera Rapina

Un tentativo di truffa ai danni di una pensionata è stato fermato ieri pomeriggio ad Agerola, nel Napoletano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pontedera Rapina

Argomenti discussi: Le pratiche commerciali scorrette entrano in casa: come difendersi; Truffe agli anziani: telefonisti a Napoli e trasfertisti a Bergamo, colpi fino a 200 mila euro; Ha in casa due computer rubati (uno ad un minorenne) ma viene tradito dai sistemi di geolocalizzazione: alla sua porta si presentano i carabinieri, nei guai un 22enne; Malore per un’anziana truffata, colpo in un alloggio Acer: Non c’è videosorveglianza.

Si presentano a casa di una donna, la massacrano di botte e la rapinano: tre uomini arrestati nel NapoletanoTre uomini sono stati arrestati questa mattina a Caivano, nella provincia di Napoli, dai carabinieri della locale compagnia: l'accusa è quella di rapina aggravata nei confronti di una donna cubana, ... fanpage.it

Si presentano nuovo ospedale e piano casaNel corso della giornata di oggi sono due gli incontri pubblici in programma. Il primo si terrà alle ore 9 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana e riguarda la presentazione del nuovo Patto per ... ilrestodelcarlino.it

Polizia Locale e Amministrazione Comunale di Mondolfo presentano i dati dell’attività svolta nel 2025. Tra gli obiettivi per il futuro incremento del personale e maggiore controllo nel territorio. - facebook.com facebook