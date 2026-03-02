7 marzo a Palermo | 2mila firme contro la legge Nordio flash mob

Il 7 marzo a Palermo si terrà un corteo e una manifestazione serale promossi dal Comitato nazionale della società civile per il No, con l’obiettivo di difendere la Costituzione. Durante la giornata verranno raccolte circa 2.000 firme contro la legge Nordio, con un flash mob che coinvolgerà i partecipanti. L’evento si svolge nel centro storico della città e vede la partecipazione di cittadini e attivisti.

Il 7 marzo a Palermo si svolgerà un corteo e una kermesse serale in difesa della Costituzione, organizzati dal Comitato nazionale della società civile per il No. L'iniziativa, parte di una giornata di mobilitazione nazionale contro la legge Nordio, prevede un concentramento alle 16 di fronte al Tribunale in piazza Vittorio Emanuele Orlando, seguito da un flash mob e poi un corteo verso piazza Verdi. Il comitato palermitano, guidato da Claudio Riolo, ha già raccolto oltre 2 mila firme di cittadini che si schierano contro la controriforma giustiziale. L'evento è un tassello di una campagna più ampia che mira a rafforzare la partecipazione al referendum del 22 e 23 marzo, considerato cruciale per il futuro della democrazia italiana.