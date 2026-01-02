Referendum quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio Conte | Legge pro-casta continuiamo così

In soli dodici giorni, quasi 200.000 cittadini hanno firmato per il referendum sulla riforma della magistratura, promosso da un gruppo di giuristi. L’iniziativa, criticata dal ministro Nordio come superflua, ha suscitato un ampio consenso popolare. La raccolta firme rappresenta un’intensa partecipazione civica contro quella che alcuni giudicano una legge a favore della casta, evidenziando il coinvolgimento della società civile nel dibattito politico e giuridico in corso.

Per il ministro Carlo Nordio è un’iniziativa “ superflua “, di cui “ non si vedeva la ragione “. Migliaia di cittadini però la pensano diversamente: la raccolta firme popolare per il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, lanciata da un gruppo di 15 giuristi, ha quasi raggiunto le 200mila sottoscrizioni in soli 12 giorni a cavallo delle feste di Natale. L’obiettivo delle 500mila firme è quindi ormai completo al 40% ( qui il link per firmare con Spid o Carta d’identità elettronica). Una cavalcata che rende sempre più complicato il piano del governo di accelerare i tempi del voto, convocando le urne senza aspettare il 30 gennaio, quando scadranno i tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale: cioè il termine entro cui i soggetti legittimati dalla Carta – 500mila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri di ciascuna Camera – possono chiedere il referendum confermativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio. Conte: “Legge pro-casta, continuiamo così” Leggi anche: Referendum: Conte a Nordio, 'iniziativa cittadini superflua? 200mila firme in pochi giorni' Leggi anche: Referendum, oltre 160mila firme contro la riforma Nordio: un terzo dell’obiettivo raggiunto in dieci giorni (e sotto Natale) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Referendum, oltre 40mila firme contro il piano del governo sulla separazione delle carriere. Referendum, quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio. Conte: “Legge pro-casta, continuiamo così” - Ma i promotori ribadiscono: "Se il governo forzerà per anticipare il voto ricorreremo al Tar" Per il ... ilfattoquotidiano.it

