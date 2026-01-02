Referendum quasi 200mila firme contro la riforma Nordio Conte | Legge dannosa e pro-casta continuiamo così

Per il ministro Carlo Nordio è un’iniziativa “ superflua “, di cui “ non si vedeva la ragione “. Migliaia di cittadini però la pensano diversamente: la raccolta firme popolare per il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, lanciata da un gruppo di 15 giuristi, ha quasi raggiunto le 200mila sottoscrizioni in soli 12 giorni a cavallo delle feste di Natale. L’obiettivo delle 500mila firme è quindi ormai completo al 40% ( qui il link per firmare con Spid o Carta d’identità elettronica). Una cavalcata che rende sempre più complicato il piano del governo di accelerare i tempi del voto, convocando le urne senza aspettare il 30 gennaio, quando scadranno i tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale: cioè il termine entro cui i soggetti legittimati dalla Carta – 500mila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri di ciascuna Camera – possono chiedere il referendum confermativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, quasi 200mila firme contro la riforma Nordio. Conte: “Legge dannosa e pro-casta, continuiamo così” Leggi anche: Referendum, quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio. Conte: “Legge pro-casta, continuiamo così” Leggi anche: Referendum: Conte a Nordio, 'iniziativa cittadini superflua? 200mila firme in pochi giorni' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Referendum, oltre 40mila firme contro il piano del governo sulla separazione delle carriere. Referendum, quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio. Conte: “Legge pro-casta, continuiamo così” - Ma i promotori ribadiscono: "Se il governo forzerà per anticipare il voto ricorreremo al Tar" Per il ... ilfattoquotidiano.it

