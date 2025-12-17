Un grave incidente si è verificato lo scorso 9 dicembre in via Archimede, quando un bambino di 12 anni è stato investito da un'ambulanza. L'autista coinvolto è stato iscritto nel registro degli indagati, aprendo un'indagine per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

© Genovatoday.it - Bambino investito in via Archimede: indagato l'autista dell'ambulanza

L'autista dell'ambulanza che lo scorso 9 dicembre ha investito un bambino di 12 anni in via Archimede è stato iscritto nel registro degli indagati.Si tratterebbe di un atto dovuto per permettere all'autista di partecipare alle indagini coordinate dalla pm Francesca Rombolà che ha sequestrato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Nuove accuse al presidente dell'Ars Galvagno, la Procura contesta anche il falso ideologico: indagato pure l'autista

Leggi anche: Fenegrò (Como), anziano investito e ucciso da un'auto: alla guida il portiere dell'Inter Josep Martinez, è indagato per omicidio stradale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bimbo investito mentre va a scuola: è in prognosi riservata, indagini in corso, l'ira del comitato di quartiere; Dramma in via Archimede a Genova questa mattina dove una ambulanza ha investito un ragazzino di soli 12 anni. È successo nei pressi della scuola dove il bambino stava per entrare, erano le sette e trenta. Sul posto è intervenuto il 118: il ragazzo ha riportat; Ambulanza investe un bambino di 12 anni in via Archimede, è grave; Ambulanza investe un bambino vicino a scuola: ricoverato al Gaslini in gravi condizioni.

Bambino investito in via Archimede: indagato l'autista dell'ambulanza - L'autista dell'ambulanza che lo scorso 9 dicembre ha investito un bambino di 12 anni in via Archimede è stato iscritto nel registro degli indagati. genovatoday.it

Bimbo investito mentre va a scuola: è in prognosi riservata, indagini in corso, l'ira del comitato di quartiere - Il 12enne travolto stamattina mentre attraversava la strada in via Archimede si trova in prognosi riservata al Gaslini. genovatoday.it