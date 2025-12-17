Bambino investito in via Archimede | indagato l' autista dell' ambulanza
Un grave incidente si è verificato lo scorso 9 dicembre in via Archimede, quando un bambino di 12 anni è stato investito da un'ambulanza. L'autista coinvolto è stato iscritto nel registro degli indagati, aprendo un'indagine per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.
L'autista dell'ambulanza che lo scorso 9 dicembre ha investito un bambino di 12 anni in via Archimede è stato iscritto nel registro degli indagati.Si tratterebbe di un atto dovuto per permettere all'autista di partecipare alle indagini coordinate dalla pm Francesca Rombolà che ha sequestrato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Nuove accuse al presidente dell'Ars Galvagno, la Procura contesta anche il falso ideologico: indagato pure l'autista
Leggi anche: Fenegrò (Como), anziano investito e ucciso da un'auto: alla guida il portiere dell'Inter Josep Martinez, è indagato per omicidio stradale
Bimbo investito mentre va a scuola: è in prognosi riservata, indagini in corso, l'ira del comitato di quartiere; Dramma in via Archimede a Genova questa mattina dove una ambulanza ha investito un ragazzino di soli 12 anni. È successo nei pressi della scuola dove il bambino stava per entrare, erano le sette e trenta. Sul posto è intervenuto il 118: il ragazzo ha riportat; Ambulanza investe un bambino di 12 anni in via Archimede, è grave; Ambulanza investe un bambino vicino a scuola: ricoverato al Gaslini in gravi condizioni.
Bambino investito in via Archimede: indagato l'autista dell'ambulanza - L'autista dell'ambulanza che lo scorso 9 dicembre ha investito un bambino di 12 anni in via Archimede è stato iscritto nel registro degli indagati. genovatoday.it
Bimbo investito mentre va a scuola: è in prognosi riservata, indagini in corso, l'ira del comitato di quartiere - Il 12enne travolto stamattina mentre attraversava la strada in via Archimede si trova in prognosi riservata al Gaslini. genovatoday.it
Ragazzo investito da ambulanza davanti a scuola a Genova: indagato l’autista - C’è il primo indagato per l’incidente avvenuto a Genova la settimana scorsa in via Archimede dove un ragazzino di 12 anni è stato investito da un’ambulanza davanti a scuola. primocanale.it
Genova, studente investito da ambulanza in via Archimede
Zaher Nasser Shamiyah era un bambino e viveva a Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale. Ieri è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle forze di occupazione israeliane e poi il suo corpo è stato dilaniato da un carro armato che lo ha investito. Decine d - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.