Oltre cinquanta volontari al corso per operatore Cri

Oltre cinquanta volontari del comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana hanno partecipato a un importante corso di addestramento. L’obiettivo è migliorare le competenze nella gestione di carrelli Idro, dotati di motopompe, elettropompe e torri faro per interventi notturni. Un momento fondamentale per rafforzare la preparazione e la capacità di rispondere efficacemente in situazioni di emergenza, garantendo sempre maggiore sicurezza e supporto alla comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre cinquanta volontari al corso per operatore Cri Oltre cinquanta volontari Opem del comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana, hanno partecipato ad un speciale corso di addestramento con carrelli Idro completi di motopompe, elettropompe e torri faro per l'utilizzo notturno. Addestrarsi per la Cri è molto importante, al fine di poter testare le attrezzature ed essere pronti. Il presidente Robertino Pasolini è intervenuto così a margine dell'iniziativa: "Grazie al Consorzio di Bonifica della Romagna abbiamo potuto eseguire l'addestramento in un loro impianto. Il corso per operatore Cri nel settore emergenza (Opem), è finalizzato a formare i volontari affinché possano intervenire con competenza e in sicurezza in scenari emergenziali, secondo i protocolli dell'Obbiettivo strategico emergenza della Croce Rossa Italiana.

