Oltre cinquanta volontari al corso per operatore Cri
Oltre cinquanta volontari del comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana hanno partecipato a un importante corso di addestramento. L’obiettivo è migliorare le competenze nella gestione di carrelli Idro, dotati di motopompe, elettropompe e torri faro per interventi notturni. Un momento fondamentale per rafforzare la preparazione e la capacità di rispondere efficacemente in situazioni di emergenza, garantendo sempre maggiore sicurezza e supporto alla comunità.
Oltre cinquanta volontari Opem del comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana, hanno partecipato ad un speciale corso di addestramento con carrelli Idro completi di motopompe, elettropompe e torri faro per l’utilizzo notturno. Addestrarsi per la Cri è molto importante, al fine di poter testare le attrezzature ed essere pronti. Il presidente Robertino Pasolini è intervenuto così a margine dell’iniziativa: "Grazie al Consorzio di Bonifica della Romagna abbiamo potuto eseguire l’addestramento in un loro impianto. Il corso per operatore Cri nel settore emergenza (Opem), è finalizzato a formare i volontari affinché possano intervenire con competenza e in sicurezza in scenari emergenziali, secondo i protocolli dell’Obbiettivo strategico emergenza della Croce Rossa Italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
