5 anziani morti operatore di ambulanze accusato di omicidio plurimo | indagini concentrate sulle autopsie

Cinque anziani sono deceduti in circostanze sospette e un operatore di ambulanze è stato accusato di omicidio plurimo. Le indagini si concentrano sulle autopsie, mentre le autorità stanno esaminando le cause dei decessi. Le voci di anomalie si sono diffuse tra i membri della Croce Rossa, suscitando preoccupazione tra gli operatori. La procura sta analizzando i risultati delle autopsie per chiarire quanto accaduto.

