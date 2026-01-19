Un cittadino straniero, recentemente scarcerato da Benevento dopo aver scontato una condanna, è stato trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi. La polizia ha eseguito un decreto di espulsione nei suoi confronti, nell’ambito delle procedure di rimpatrio. Questa operazione rientra nelle attività di controllo e gestione dei provvedimenti di espulsione adottati dalle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha proceduto ad accompagnare al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi un 30enne straniero scarcerato dalla locale Casa Circondariale dove aveva terminato di scontare una condanna per i reati di furto, rapina, evasione, violenza sessuale, lesioni, rissa, danneggiamento, porto d’armi e spaccio di sostanze stupefacenti. Nei confronti dell’uomo, irregolarmente presente sul territorio nazionale, già sussisteva un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma pertanto il Questore di Benevento ha disposto, in esecuzione a detto decreto, il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per Rimpatri di Brindisi, ove veniva trasferito da personale dipendente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Decreto di espulsione per uno straniero: trasferito da Benevento a Brindisi per il rimpatrio

Condannato per spaccio e pericoloso: cittadino senegalese trasferito a Brindisi per il rimpatrio

Un cittadino senegalese, condannato per spaccio e ritenuto pericoloso, è stato trasferito a Brindisi per il procedimento di rimpatrio. L’operazione fa parte delle attività della Polizia di Stato volte a contrastare l’immigrazione irregolare e la criminalità. La collaborazione tra le forze dell’ordine mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative sull’immigrazione.

Agguato a Roma Termini, uno dei fermati colpito da decreto di espulsione. "Doveva lasciare l'Italia"

A Roma Termini, un individuo è stato fermato in seguito a un'aggressione, mentre un altro soggetto, già destinatario di un decreto di espulsione, è stato arrestato. L’uomo espulso risultava irregolare sul territorio. Le accuse a carico dei fermati includono rapina, ricettazione, porto di armi e oggetti atti a offendere. L’intervento si inserisce in un’operazione di controllo delle attività criminali nella zona.

