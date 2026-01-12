Un’alimentazione equilibrata a scuola è fondamentale per contrastare la denutrizione e favorire la salute dei bambini. Scegliere pasti nutrienti e sostenibili contribuisce anche alla tutela dell’ambiente, riducendo l’impatto ecologico. Promuovere un’alimentazione sana nelle scuole rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della vita e sostenere le politiche di sviluppo sostenibile, soprattutto nelle aree a basso reddito.

Curare la persona e preservare il mondo che ci circonda con un’alimentazione più sana e nutriente. In termini di sanità pubblica e politiche ambientali questo potrebbe essere un obiettivo fondamentale, soprattutto per le aree del Pianeta a minor reddito pro capite. La mensa scolastica, in questo senso, potrebbe diventare il punto ottimale di erogazione di componenti nutrizionali in grado di favorire il benessere delle persone. Ed allora, puntiamo sui programmi di pasti scolastici mirati, in termini di macro e micronutrienti perché potrebbero diventare un investimento strategico per un futuro più sano e sostenibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Con i giusti (e nutrienti) pasti a scuola si combatte la denutrizione e si protegge l’ambiente

