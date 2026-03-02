2,7 milioni per una stella | perché il dolore di un attore diventa

Il 2 marzo 2026, due attori noti per aver interpretato ruoli iconici sono stati trovati morti in circostanze non ancora chiarite. James Van Der Beek, 48 anni, e Eric Dane, 53 anni, sono deceduti nello stesso giorno, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo. Entrambi avevano segnato generazioni di spettatori con le loro interpretazioni.

Il 2 marzo 2026, due nomi che hanno segnato generazioni di spettatori si sono spenti in modo improvviso e doloroso: James Van Der Beek, 48 anni, e Eric Dane, 53 anni. Entrambi sono morti per malattie gravi, il primo per un cancro al colon-retto, il secondo per SLA. Le loro famiglie, con figli piccoli, si sono trovate in una situazione economica critica, e amici e colleghi hanno aperto campagne su GoFundMe per offrire sostegno. La risposta globale è stata immediata e intensa: oltre 2,7 milioni di dollari sono stati raccolti per Van Der Beek, mentre la pagina per Dane è stata temporaneamente sospesa per verifica. Il dibattito che ne è seguito non riguarda solo il lutto, ma il profondo sconvolgimento di un’idea di ricchezza e sicurezza che sembrava invincibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

