2 marzo Giornata del tennis | quelle origini con la pallacorda a Firenze

Il 2 marzo 2026 si celebra la Giornata del tennis, un'occasione per ricordare le origini del gioco con la pallacorda a Firenze. In questa data, si evidenzia come i successi di giocatori italiani, tra cui Jannik Sinner e le sfide contro il numero uno al mondo, abbiano portato l’attenzione sulla disciplina. Il tennis sta vivendo un momento di crescita, con record di tesserati e ascolti televisivi.

Firenze, 2 marzo 2026 - Le vittorie di Jannik Sinner, le appassionanti sfide contro il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, e le gare degli altri alfieri del tennis italiano, hanno fatto concentrare l’attenzione su una disciplina che sta facendo numeri record di tesserati e di ascolti tv. Oggi, come ogni primo lunedì di marzo, si celebra la giornata mondiale del tennis. Origine della giornata mondiale del tennis. Il “World tennis day” venne istituito il 4 marzo del 2013 nel giorno del centenario della Federazione Internazionale Tennis su prato, fondata a sua volta da dodici associazioni nazionali durante una conferenza a Parigi il 1 marzo 1913. Una ricorrenza, quella di oggi, che vuole promuovere la pratica e divulgarne i benefici fisici e psicologici anche tra chi, giovane e meno giovane, si limita alle partitelle tra amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

